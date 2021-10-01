國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院與臺灣微軟今宣布結盟，搶先擘畫數位醫療藍圖，計畫導入微軟多項前瞻技術解決方案，並聯手微軟醫療合作夥伴，共同建立「智慧醫療協作平臺」，加速發展遠距照會、精準醫療等場創新應用，共創臺灣未來醫院典範場域。

新竹臺大分院院長余忠仁表示：「智慧醫療是現在進行式，也將是未來十年醫療產業的主流趨勢，臺灣醫療產業在政府的大力支持下，加緊推動發展進程。新竹臺大分院以成為醫學中心與智慧醫療典範為願景，藉由與微軟緊密的合作，我們將整合三個院區的醫療資源，部署自動化流程與導入AI大數據洞察，創造科技加乘醫療的綜效，減輕醫療人員壓力，也帶給病人更優質的就醫體驗。」

臺灣微軟總經理孫基康表示：「很高興與新竹臺大分院展開策略合作，一同打造智慧醫療願景。微軟深知醫療產業常有資源不足或有時間上的挑戰，因此賦能產業發展智慧醫療藍圖，以資料與資安為核心，協助醫療院所建立安全的智慧醫療協作平臺，藉數位科技增加患者互動、提升團隊合作、強化臨床和營運洞察，使醫病雙方擁有更佳的照護與體驗。智慧醫療根植於數位化推動，期待透過此次合作，為台灣醫療產業推進革命性創新與發展。」

新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長表示：「資通訊科技近年來廣泛地應用在醫療及健康領域，我們與微軟的合作包括醫療照護、疾病監測、經營管理、教育和研究。智慧醫療的使用者是醫療人員，研發、製造端則在科技產業，唯有透過雙方彼此密切合作，才能研發最符合智慧醫院需求的產品。我們期待與臺灣微軟一同建造智慧醫療的尖端醫療環境，讓新竹臺大分院快速邁向建構永續發展的智慧醫院未來願景。」

新竹臺大分院導入微軟前瞻技術服務包含Microsoft Azure、Microsoft 365、Microsoft Dynamics 365與Microsoft Power Platform，以及HoloLens 2等解決方案，打造各項未來關鍵智慧醫療應用，搶先佈局遠距醫療、精準醫療等發展。

1.跨院區的遠距照會：運用HoloLens 2的虛擬實境成像，零時差串聯不同院區的現場影像，結合Microsoft Teams的及Dynamics 365 Remote Assist的即時指引，讓不在現場的主治醫師也能宛如親臨般指導現場醫師救治病患，解決地理隔閡，建立以病患為中心的診療服務。

2.更精準的臨床醫療：常見的電腦斷層掃描（CT）或核磁共振造影（MRI）等醫療影像，若轉為3D可更清楚呈現病理組織的細節，可更快速、精準地協助執刀醫師找到病灶；或是搭配HoloLens 2的3D與MR技術，整合至新竹臺大分院醫護同仁的日常教育訓練中，更可成為新進醫師術前模擬的得力助手，提供更高品質與互動模式的醫學訓練。

3.高效且安全的智慧醫療平台：以一站式生產力溝通平台Microsoft Teams為核心，完美結合Power Platform等服務，實現醫務流程自動化、虛擬醫護助理及醫療大數據的圖表視覺化目標。此外，Microsoft Teams經HIPAA、HITRUST、GDPR等多項資安法規認證、符合醫療產業最高規格的合規性與安全性。未來計畫發揮平臺高彈性的橫向擴充特性，連接既有醫療資訊系統（HIS，Healthcare Information System），簡化系統操作介面與維運，更可整合醫院排班、病床管理等，建立統一且高效的智慧醫療平臺。