準系統廠浩鑫（2405）公告9月合併營收1.92億元，月增逾35.2％、並較去年同期增長25.04％，為自2020年以來單月新高，累計今年前三季合併營收13.2億元，年增3.74％。公司對第四季保持成長看法樂觀，預期全年營收站穩成長正軌可期。

浩鑫XPC應用電腦業務在第二季後，隨著歐美市場疫苗施打覆蓋率的提升與城市商業活動解封，逐步回溫，進入下半年後，出貨表現已見回穩，來自中階以上機種的銷售更成為成長主力。

浩鑫近來積極布局科技醫療領域有成，其中零接觸智慧防疫機打進醫學中心已顯有所成，並已獲得逾30家醫療院所採購，目前逐月出貨表現穩健。此外，甫推出的商用版亦已開始陸續出貨，預期商用版的市場規模更大，明年的成長動能將更顯著。

在旗下暄達醫學部分，受惠歐美市場對於中高階醫療級氣墊床產品的需求擴增，9月業績維穩成長，目前其醫療級氣墊床產線依然維持滿載。另根據OECD統計，暄達主要的外銷市場－英國與美國，現每千人病床數均在3床以下，相較於其它七大工業國組織（G7）成員國家，如日本每千人有13床、德國每千人有8床、法國有5.9床等數字來看，英、美皆明顯偏低，預期將有利於暄達中長期營運維持穩健成長動能。

浩鑫在多元布局的策略下，也逐步於國內推動與地方診所的策略合作，期透過專業醫師的傷口特別門診，及導入暄達負壓傷口治療機作為傷口診療設備，對於各種急慢性傷口患者提供醫學中心等級的整合性照護。

由暄達研發製造的負壓傷口治療機，去年起已獲得慈濟醫學、北榮等醫學中心採用，並已納入健保給付，浩鑫日前並宣布與國內少見針對傷口照護設立特別門診的輔信安和診所策略聯盟，作為搶攻地方診所醫材市場的第一步。