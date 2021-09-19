美軍坦承在空襲炸彈客的行動中誤炸阿富汗平民，家屬砲轟道歉不夠。

美軍17日坦承，8月底在阿富汗首都喀布爾空襲可疑自殺炸彈客的行動中誤炸死阿富汗平民一家10口，家屬對美軍的道歉並不領情，痛批道歉不夠，要求嚴懲發號空襲命令的人，並且要求賠償以及移民美國或其他國家。

美軍於8月29日空襲喀布爾一輛疑似載有「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）炸彈客的車輛，不過這場空襲行動卻造成阿富汗平民阿瑪迪（Zemari Ahmadi）一家10口喪命，當中包含7名兒童，年紀最小的犧牲者只有2歲，美媒更報導，罹難者根本不是什麼恐怖份子，還是為美軍及美國慈善機構工作的阿富汗友人。美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）17日坦承這場空襲是「悲慘錯誤」，承認有無辜平民喪命，表示會負全責，並表達歉意。

美軍17日坦承在空襲炸彈客的行動中誤炸阿富汗平民。

美聯社報導，針對美軍道歉，倖存家屬埃馬阿瑪迪（Emal Ahmadi）昨（18）日痛批道歉不夠，要求華府嚴懲下令空襲的人，並且要求賠償，以及讓全家人搬到美國或其他安全國家。

雖然美軍認錯等於讓阿瑪迪洗清恐怖份子的嫌疑，不過家屬強調死去的家人再也回不來了，埃馬阿瑪迪更砲轟美國官員從來沒有親自致電他們。

埃馬阿瑪迪接受《紐約時報》（New York Times）專訪時形容，家族被這起意外中傷2次，一次是被美軍懷疑和呼羅珊伊斯蘭國有關，另一次是現在全世界都知道他們的親人為美國機構工作。

在美軍空襲行動中被炸死的阿富汗平民阿瑪迪（Zemari Ahmadi）。（圖／美聯社）

埃馬阿瑪迪的兄弟阿瑪迪為美國NGO組織「Nutrition and Education International」擔任工程師，事發當天他下班駕駛Toyota Corolla返家後，被美軍無人機轟炸到面目全非。

美軍起初指控阿瑪迪的座車載有ISIS-K炸彈客及爆裂物，並且對喀布爾機場構成「立即威脅」，不過家屬隨後向美媒透露，阿瑪迪本身為美國工作，全家人正在等待撤離美國。埃馬阿瑪迪表示，「現在我們面臨很大的威脅，因為所有人都知道他為美國人工作，我們別無選擇，只能向媒體爆料」，這樣全世界才會相信他們家和伊斯蘭國無關。

《紐時》指出，美軍指控阿瑪迪和ISIS-K有關時，對這家人及友人構成嚴重威脅，因為塔利班視伊斯蘭國為死敵，因此阿瑪迪家族急於澄清關聯。另外，雖然美軍已經撤離阿富汗，不過塔利班仍對在當地運作的美國非政府組織有很深的懷疑。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）後續也發布聲明坦承，阿瑪迪與ISIS-K沒有任何關聯，當天他的行動完全無害，「而且和我們深信的立即威脅完全無關，阿瑪迪和其他不幸遇難的人一樣只是無辜的受害者。」

阿瑪迪是全家人的經濟來源，他被炸死後，全家的經濟重擔落到埃馬阿瑪迪身上，埃馬阿瑪迪說他目前待業中。

另外，美軍曾指控事發當天阿瑪迪在疑似IS的安全屋載運一袋物品，不過據《紐時》調查，所謂的安全屋可能是阿瑪迪任職的美國NGO組織老闆的住處，這名匿名老闆強調和IS無關，從小就住在這裡。

他說先前曾有可疑房客搬到隔壁，他曾向前政府情報單位舉報，不過這名房客在塔利班掌權前夕就搬走了。