一本新書揭露，美軍參謀首長聯席會議主席密利在前總統川普任內尾聲曾2度致電共軍，保證美軍不會向中國開戰。川普發表聲明稱書內情節都是假新聞，若屬實則密利就是叛國。

華盛頓郵報（The Washington Post）副主編、知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書Peril（危險，暫譯），揭發川普執政後期，美軍高層對川普可能動武的擔憂。

華郵引述書中內容指出，密利（Mark Milley）第一次致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成是在2020年10月30日，亦即美國總統大選投票前4天；第2次在今年1月8日，也是川普支持者闖入國會山莊後2天。

書中描述，密利向對方保證美軍不會對中國開戰，甚至承諾在美國發動襲擊時會向對方發出警告，「我們認識5年。如果我們要進攻，我會提早告知，不會事出突然。」李作成相信密利的承諾。書裡還指出，密利未向川普報告他曾與李作成通話。

「國會山莊報」（The Hill）報導，川普表示這本新書是由「一個肉腳又無能的將領與兩個常寫假故事而被我拒訪的作家」所寫。

川普在聲明中指出，如果書中有關「蠢豬」密利的情節屬實，就是叛國罪；他還就美國撤軍阿富汗紊亂痛批密利。

川普寫道：「我覺得他會吃上叛國罪，因為他瞞著總統與中方對口交涉，竟還告訴中國若發動攻擊時會提情報信。」

川普也駁斥新書內容，堅稱自己「從沒想過要攻擊中國，中國也清楚這點」。

路透社報導，共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）呼籲民主黨籍的總統拜登，應即刻開除密利。