美國太空探索科技公司（SpaceX）日前完成歷史上首次「全素人」的太空團隊，該公司執行長兼創辦人馬斯克獲得各界盛讚，但美國總統拜登迄今並未有所表示，被粉絲問及此事，馬斯克似乎有所不滿，揶揄拜登「還在睡覺」；美國前總統川普曾以「愛睏喬」的綽號攻擊拜登。

這項名為「靈感4號（Inspiration4）」的太空任務，是由美國店商公司Shift4 Payments創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）出資發起，另3名成員包括51歲的科學家普羅克特（Sian Proctor）、29歲的兒童醫院醫師助理的阿索諾（Hayley Arceneaux），以及42歲的洛克希德馬丁員工森布羅斯基（Chris Sembroski）。

SpaceX取名「堅韌號（Resilience）」的「乘龍（Crew Dragon）」太空船搭載4名平民於台灣時間16日進入太空，在太空中進行為期3天的旅程，除了創下首個全素人太空團隊的壯舉外，馬斯克還藉「靈感4號」為聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Childrens Research Hospital）募款6020萬美元，個人也承諾捐5000萬美元。

針對SpaceX的這項成就，不僅美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）向馬斯克祝賀，競爭對手波音、美國軍工巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）也為之讚嘆，甚至是前陣子和馬斯克大吵一架的太空探索技術公司藍色起源（Blue Origin）的創辦人貝佐斯，也認可這項成就。

He’s still sleeping — Elon Musk (@elonmusk) September 19 2021

但值得一提的是，美國總統拜登並未對此表態，有粉絲在社群平台推特（Twitter）上問，對於拜登遲未認可這4名為醫院募資鉅額美元的太空人，馬斯克有什麼想法？對此，馬斯克僅回應，「他還在睡覺」，字句簡短但戲謔意味十足。

值得一提的是，美國前總統川普在和拜登大打2020選戰之時，給予拜登起了許多綽號，其中一個則為「愛睏喬（Sleepy Joe）」，嘲笑拜登疑似在競選會上打嗑睡。