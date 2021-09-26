通常美麗與哀愁是對應句，但是經過此次國民黨黨主席選舉後，國民黨沒有美麗，只有哀愁了，解決之道，是黨主席包容大度，承認黨中有黨，尤其深藍黨員這20年來所受的委屈。

國民黨一位高層人士指出，國民黨本身是很包容，雖然不是要挑起省籍情結，不可否認的是，國民黨內1/3是外省人或外省人第二代，客家人、原住民等非福建裔又為數不少，還有海外華僑，採訪國民黨的活動感覺是族裔的大觀園。不像民進黨絕大部分是閩裔。

國民黨是百年政黨，歷史留下來包袱無數，但歷史遺產也很多，最重要還是締造亞洲第一個共和國，因此治理師出有名，尤其到了台灣後，蔣中正整頓黨務及文官系統，雖然是威權統治，但也造就了台灣經濟奇蹟。

過去國民黨在李登輝主政下，邁向民主，也開始邁向黑金，失去了很多傳承下來的理想性，也就是黨魂，原來對兩岸有清楚的立場，已漸漸模糊，和民進黨沒兩樣，而民進黨經過兩輪執政後，也難逃無能貪竇之名。有網上稱，兩者對貪污不同做法，國民黨認為自己是萬年執政，蠶食即好，民進黨統治五日京兆，必須鯨吞。

而國民黨因為很多制度、法規、政策都是自己擬定的，做違反政治倫理的事，還有個底線，民進黨則不會顧忌如此多。所以國民黨（或聯合其他小黨）不管在朝在野都很重要。

這次朱立倫當選未過半數，是國民黨主席選舉以來首次。2016年洪秀柱任主席時，修改國民黨主席選舉辦法，規定第一輪如沒有人過半，黨員必須就前兩名高票者第二輪投票，再選一人出來，第二輪投票雖然仍有一人領先，但會引發嚴重分裂。

後來江啟臣時代就把這項規定又改回去了，不必過半就可當選黨主席，所以這次朱立倫以85164票、得票率45.78%確定當選黨主席；第二名張亞中，也得票率32.6%，對沒有組織力量，沒有縣市長支持的候選人來說，雖敗猶榮，也證明很多國民黨員在意國民黨魂。

一個政黨必須理想與現實兼備才能長存。此時的朱立倫必須趕緊伸出橄欖枝來，體會一票一票都是候選人心血的結晶。2017年吳敦義當選後，第二天就拜訪韓國瑜，然後是洪秀柱、郝龍斌。

國民黨只在意表面的團結，但是黨裡有黨，黨裡有派是天經地義，美國共和黨、民主黨裡面有溫和、中間、激進，如民主黨裡桑德斯是激進左派、拜登是民主黨中間派，德國、英國、日本也是同樣，各黨裡都有激進，中間、左派、右派等，選出來的執政者都是要各方妥協的人選，將來施政也必須兼顧各方利益。

此次張亞中的支持者不能就此潰散，應該組織起來，爭取自己的聲音、政見及理想能被聽見、被重視、被實行。

（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※