大陸通訊巨頭華為財務長孟晚舟2018年於加拿大溫哥華機場被捕，時隔3年，終於和美方達成緩起訴協議，獲釋返回大陸，結束長達3年沒有自由的日子，針對孟晚舟獲釋，各界揣測是否為大陸和美加關係解凍的前奏，但專家認為，這不僅不會改善三個大國之間的關係，拜登政府還將繼續制裁華為。

孟晚舟於2018年12月在加拿大溫哥華機場遭逮捕，被美方以金融詐欺、違反美國制裁與伊朗交易等罪刑，在加拿大被拘留近3年，持續超過1千天沒有自由的日子。

在孟晚舟被逮捕沒多久，北京也逮捕2名加拿大人，分別為商人和前外交官，進而加劇中加的外交風暴，開始長達數年之久的引渡事件。

如今孟晚舟在被加拿大拘留近3年後順利返回大陸，大陸也釋放2名加拿大公民，外界解讀將緩解美中之間的緊張關係；然而，此舉也引來華府內部鷹派的抨擊，指責拜登此舉等於舉白旗投降。

《南華早報》報導，但有分析人士認為，美中加三國仍處於濃厚的不信任中，美國紐約布魯克林聯邦檢察官仍堅稱，儘管孟晚舟起訴被推遲，但華為的詐欺仍在繼續。

威爾遜中心基辛格中美研究所所長戴利（Robert Daly）表示，兩方在該案上都並未讓步，北京將孟晚舟歸國視為人質外交，而加拿大等國家則是如何看待大陸準備好，並持續這一戰略。

美國外交關係委員會西格爾（Adam Segal）也指出，這並不會有根本上的改變，拜登將會繼續制裁華為，大陸也會因為孟晚舟被逮捕而感到被欺負，尤其在科技技術上，兩方對峙也處於膠著，不信任依舊存在。