美國總統拜登和他在國會的民主黨盟友為了通過一項龐大的社會支出計畫，正準備收斂雄心。拜登提出的計畫規模為3.5兆美元，有些國會議員擔心金額過高，甚至有意砍半。

知情人士透露，拜登政府希望通過3.5兆美元的社會支出計畫，卻處處受人掣肘，拜登和幕僚正試著擬出規模較小的計畫，好讓意識形態紛雜的民主黨黨團齊心協力。

路透社報導，拜登將他的「重建美好未來」（Build Back Better）計畫視為他影響後代的關鍵，也是民主黨在2022年期中選舉和之後選戰贏得勝利的決定性因素。這項計畫的一部分是要在醫療保健、教育和氣候變遷方面投入更多資金。

拜登政府另推出規模1兆美元的基礎建設法案，加上這項3.5兆美元的支出計畫，雖能兌現拜登的競選承諾，卻也在民主黨內部醞釀分歧。

部分溫和派人士樂意通過基礎建設法案，但對更大規模的開銷持謹慎態度；左傾進步派則未表態支持道路和橋樑建設法案，也不保證能解決健康、氣候和教育等優先要務。

拜登和幕僚正試圖折衷，本週頻繁與溫和派聯邦參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）及曼欽（Joe Manchin）會談，這兩人都曾對拜登這項3.5兆美元方案的規模表達顧慮。

會談目的是找出能讓更多保守民主黨人接受的支出金額和類型。來自西維吉尼亞州的曼欽今天表示，他最多只能接受1.5兆美元的方案；這意味著計畫規模需要大幅削減，也可能破壞推動整套立法程序的努力。