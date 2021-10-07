大陸國家外匯管理局7日發佈最新數據，統計截至2021年9月底，大陸外匯存底規模為3兆2006億美元，較8月底減少315億美元、降幅0.97％。大陸國家外匯管理局副局長王春英說明，9月國際金融市場受新冠肺炎疫情及主要國家貨幣政策預期等影響，導致美元指數上漲，非美元貨幣折算成美元後金額減少等因素，導致當月外匯存底規模下降。

展望接下來的大陸外匯存底走勢，王春英表示，當前新冠肺炎疫情仍在持續演變，全球經濟復甦面臨挑戰，國際金融市場不確定性因素增多。但大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，有利於外匯存底規模保持總體穩定。

據澎湃新聞引述中國外匯投資研究院副院長趙慶明表示，9月外匯存底減少主要原因有2方面，其中匯率折算影響約在200億美元規模。由於9月美元匯率顯著上漲、單月升幅在1.7％，讓外匯存底中的非美元資產折算成美元時出現帳面縮水。

第二個方面就是資產價格，9月世界主要國家債券價格都是下降的，這塊影響大概也在200億美元左右，再扣除每月投資收益，整體讓9月外匯存底規模的帳面縮水。

但中國民生銀行首席研究員溫彬認為，9月大陸外匯存底雖出現單月小幅下降，卻已連續5個月維持在3.2兆美元之上，認為大陸經濟處於穩中向好的復甦，加上主要經濟指標在合理區間等因素，外匯存底具備保持穩定的基礎。