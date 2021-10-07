歷經幾番為改善溝通的高層會談後，美方高層今天表示，美中原則同意安排美國總統拜登與中國國家主席習近平年底前線上峰會，但美方反對以讓步促成兩國合作。

美英的航艦在沖繩集結，美、英、日、荷蘭、紐西蘭、加拿大等6國也將在南海聯合軍演，共軍則接連派出大量軍機侵擾台灣的防空識別區。與此同時，拜登政府本週還誓言要讓北京兌現第一階段貿易協議承諾，捍衛美國利益。

路透社報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中國外交事務最高層官員楊潔篪今天在瑞士蘇黎世機場飯店閉門會談。這是今年3月拜登政府高層在阿拉斯加首次與中方會晤、但以舌戰不歡而散後，兩人首度面對面。

北京和華府在兩人會後都表示，歷時6小時蘇楊會談「具建設性且坦率」。美方還說會談氛圍與前次阿拉斯加的火爆交鋒迥異。

這名美方官員稱，比起先前的幾輪磋商，蘇黎世會晤更具意義和實質性，「廣義上來說，今天的談話較先前幾次非領袖層級的會談更具意義，也有實質交流」；他還說華府希望這場會談能成為「未來會晤的典範」。

這名官員告訴媒體：「經由今天的談話，我們原則上已同意於年底前召開線上雙邊（高峰）會議。」不過他也強調，這場會談不應被視為美中融冰，「我們想讓美中關係穩定，期能在這種狀態下高度競爭，也能負責任地管理競爭」。

白宮表示，在與楊潔篪會面期間，蘇利文對如中國的南海作為、人權問題及北京當局對香港、新疆、台灣立場等爭議性議題表達關切。

有關拜習線上峰會的進一步細節，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示仍待研議，尚未敲定確切時間與細節。

「紐約時報」指出，美方官員先前尋求讓拜習面對面會談，但習近平已近2年沒離開中國參與這類場合，也不會現場出席這個月在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會。蘇利文這次與楊潔篪會晤，是秉承拜習9月9日通話，當時拜習兩人都同意，雙方政府間的聯繫太少。

事後向媒體簡報的美方官員透露，蘇利文在與楊潔篪會晤期間，反對中方藉要求美方在兩國爭端裡讓步，作為合作應對諸如全球暖化或防止核擴散等具有高度共同利益的前提。

據轉述，蘇利文尤其拿氣候變遷為例，稱美中協作並非僅只美方受益。但中方則指控華府就常把不相干的事掛鉤，像是藉人權議題來制裁，認為這是干涉內政。

據新華社發布的中國官方聲明，楊潔篪表示，中方重視拜登近期關於兩國關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」。這次與蘇利文的會晤具有建設性，利於增進相互了解。

楊潔篪強調，中方反對以「競爭」定義中美關係，並闡述中方在涉台、涉港、涉疆、人權等問題的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1101007