美國國會上月30日通過臨時開支法案，將提供政府緊急預算的時間延長到12月3日，暫時解除部分聯邦機構的關門危機，總統拜登已於當日晚間完成簽署。但兩黨對是否調高舉債上限僵持難下，美國仍有主權違約風險要面對。

這項臨時開支法案獲兩黨支持，周四先是參議院以65票對35票批准，幾小時後眾議院以254 票對175票通過。該法案包括286億美元的緊急災害援助，還編列63億美元要安置從阿富汗撤離的人員。

民主黨人起初尋求將暫停舉債上限，與臨時開支法案綑綁在一起，但遭到共和黨人強力抵制，拒絕再提高債務天花板。

供聯邦政府維持運作的資金在9月30日到期，若非國會在最後一刻通過臨時開支法案，部分聯邦機構將因斷炊，於10月1日被迫關門停擺。聯邦政府關門危機雖暫時解除，美國還有另一場主權違約風暴等在前頭。民主共和兩黨在凍結舉債上限的爭議僵持不下，要是無法及時提高舉債上限，財政部可用資金將於10月18日告罄，美國難逃違約命運。

拜登政府與國會民主黨人可謂處於多事之秋，還在為舉債上限擺不平傷透腦筋之際，拜登寄予厚望的1兆美元基礎建設法案，卻因民主黨自家人起內鬨，將原訂周四（30日）表決的時程延後。

民主黨國會領袖暫緩1兆美元基建法案表決，是屈從黨內進步派的結果。不滿攸關社福和氣候變遷的3.5兆美元支出法案尚未達成協議，進步派議員放話將杯葛基建法案。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和總統拜登，竭力想化解黨內進步派與溫和派的歧異。進步派希望3.5兆美元支出法案與基建法案齊頭並進，但力推基建法案的溫和派，主張3.5兆美元的支出規模應再縮小。

據熟悉內情人士透露，為消除歧見促進黨內團結，拜登及其幕僚有意縮減3.5兆美元支出法案的規模。