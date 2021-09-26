馬斯克表態特斯拉持續投資 大陸業務所有數據儲存當地 13:012021/09/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 特斯拉。（示意圖/達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2021年世界互聯網大會烏鎮峰會26日開幕，特斯拉公司首席執行官伊隆‧馬斯克透過視訊連線表示，數據安全是智慧聯網汽車成功與否的關鍵，需要行業與監管通力合作，同時特斯拉將持續在大陸市場投資。 根據浙江新聞引述馬斯克說明，特斯拉已在大陸建立了數據中心，存儲大陸業務產生的所有數據，包括生產數據、銷售數據、服務數據等，確保所有個人身份資訊都會安全地存儲在大陸。 大陸證監會副主席方星海 親上火線安撫外資不安憂慮 上海價格虛高 學區房減少近300萬人幣 投資客淡出 #大陸 #特斯拉 #馬斯克 #持續 #投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業舵手－露華濃執行長佩雷爾曼加強線上投資 扭轉市占下滑 04:102021/09/26 全球財經 運動i台灣 政院加碼投資體育活動 04:102021/09/26 焦點要聞 大陸多地限電限產加碼 涵蓋高耗能產業 11:092021/09/26 兩岸 馬斯克情斷歌手女友 1歲兒將共同撫養 04:102021/09/26 話題觀察 我加入CPTPP衝擊 農委會提7大措施 目標5年外銷金額增500億 09:152021/09/26 政治 中國資料中心 成長速度冠全球 04:102021/09/26 產業．科技 人行行長易綱 獲A級評價 開放改革 任重道遠 04:102021/09/26 專題周報 孟晚舟回家了 2加國公民同步獲釋 04:102021/09/26 焦點新聞 背巨債四處調頭寸 她直指澎恰恰人格最大缺失 12:532021/09/26 娛樂 孟晚舟獲釋的背後 04:102021/09/26 時論廣場 趙少康籲韓江張粉歸隊 侯友宜未回應 04:102021/09/26 焦點要聞 兩岸熱門新聞 大陸多地限電限產加碼 涵蓋高耗能產業 - 兩岸 - 旺報 史話》張忠謀踢到鐵板──台積電崛起的祕密（四） - 兩岸史話 - 言論 海航破產 董事長、首席執行官今雙雙被逮捕 - 兩岸 秦始皇陵歷經2000年 究竟有無被發掘過？ - 兩岸 人口超越穗 深圳成廣東第一大城 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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