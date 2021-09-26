2021年世界互聯網大會烏鎮峰會26日開幕，特斯拉公司首席執行官伊隆‧馬斯克透過視訊連線表示，數據安全是智慧聯網汽車成功與否的關鍵，需要行業與監管通力合作，同時特斯拉將持續在大陸市場投資。

根據浙江新聞引述馬斯克說明，特斯拉已在大陸建立了數據中心，存儲大陸業務產生的所有數據，包括生產數據、銷售數據、服務數據等，確保所有個人身份資訊都會安全地存儲在大陸。