大陸上月因為查到病蟲害，片面禁止台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲揚言10月1日提告到WTO，但後來農委會卻又改口，「不是法院按個鈴就提告」。輿情網站「網路溫度計」發現，陳吉仲的網路聲量在這次事件中達到新一波的高峰，但陳吉仲的負面聲量也在2月的鳳梨風波後，再創新高。

針對大陸禁止輸入台灣釋迦和蓮霧，農委會主委陳吉仲1日在立法院受訪表示，中國大陸海關還沒給正式回應，今天會將所有書面提供給駐WTO代表處，希望能解決問題。

「網路溫度計」透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查陳吉仲自去年9月30日到今年9月29日間這一年來的網路聲量後發現，陳吉仲近一年的網路聲量最高峰出現在今年8月22日，當時陳吉仲因走私貓火速被安樂死事件遭到各界猛烈批評；第二次高峰則是發生在今年2月26日的大陸禁止台灣鳳梨輸入事件；而最近陳吉仲對大陸禁止輸入台灣釋迦、蓮霧的應對，則是他這一年來第三次網路聲量高峰。

「網路溫度計」分析了陳吉仲這一年來的網路聲量後指出，在陳吉仲的總網路聲量中，正面聲量占8.97%，中立聲量占67.15%，負面聲量占比則為23.88%，而陳吉仲的負面聲量則是在今年2月26日發生的鳳梨事件中達到第一次高峰，有5992筆；9月19日因大陸禁止釋迦、蓮霧輸入，陳吉仲揚言到WTO提告一事，讓他的負面聲量達到第二是高峰，有3239筆；同時，陳吉仲對農民補助所帶來的正面聲量，始終都被負面聲量蓋過。