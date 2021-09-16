台北市暫緩興建社宅爭議惹得滿城風雨，內政部更發新聞稿大嘆遺憾，台北市長柯文哲16日赴議會進行施政報告時，議員議員侯漢廷問柯文哲是不是有要向內政部「全面開戰」？柯文哲仍怒氣未消指出，看他們要不要出來道歉。

柯14日出席居住正義論壇時說，社宅蓋到現在應「停看聽」，想想設計到營運有何錯誤，否則一路蓋下去恐債留子孫，外界解讀北市打算緩蓋社宅，但事隔一日，柯大力澄清沒有不蓋社宅，同時間內政部也發新聞稿稱「遺憾北市暫緩興建社宅」，讓柯暴怒揚言「全面開戰」。

議員侯漢廷也詢問此事，柯答詢時再嗆內政部，說對方是製造假新聞、帶風向的機關，侯則追問中央是有心政治攻擊，還是分不清事實的傻子？柯則回應，應該都有。

侯漢廷再詢問是否會向中央「全面開戰」？柯文哲雖未正面回應，但也砲轟過去他們（蔡政府）需要用網軍、名嘴裝一下，現在都不裝了，政府帶頭做假新聞，這一定要譴責。至於北市未來會如何因應？柯則說，看他們不要出來道歉。