「如果我們注定逃不了，拜託把我的孩子帶走」，這是一篇報導有關近來阿富汗國際戰亂情勢的新聞標題，內容描述面對動盪不安、可能瞬時煉獄化的家園，身處在阿富汗的父母親，顧不了自己，唯一擔心的是年幼的子女、竟毫不猶豫衝往即將撤退的英美駐軍營地，請求將他們的孩子帶離阿富汗……，這是戰火下的親情，令人動容也不免掬一把同情之淚。正當在台灣的我們為9月開學疫情煩惱時，回頭看看阿富汗的人們，很難想像，同處在一個相同的地球空間中，會有這麼天差地別的人生「風景」！

在阿富汗，女性被嚴重歧視，遭受不平等甚至不人道待遇，面對重新崛起的塔利班政權，除了女性權利可能大幅倒退外，更多的是，為人父母者擔憂自己的孩子無法存活下來……；看到這裡，小編不免要說一句，生活在太平盛世的你我，真的應該好好珍惜眼前人並活在當下。順著近來備受國際關注的阿富汗撤軍相關議題，本周小花平台專題報導將延伸探討女性與兒童保險保障，從現在起，一起來關心身邊的人事物吧！

人生不同階段，保險規劃自然也大不同！

說到阿富汗女性遭受不平等對待和性別歧視，由來已久、並非一天兩天的事情了，在一夫多妻的傳統制度下，絕大多數的女孩自出生時開始，即被剝奪了受教育的權利，她們被迫穿上布卡（Burka）罩袍，即便在烈日豔陽下，整個臉部須完全遮蓋住，用頭巾再加上面罩，把女性從頭到腳嚴嚴實實地包裹起來，僅有露出眼睛而已。

尤有甚者，現今的阿富汗孩子，對於「戰爭」、「炸彈」、「強姦」……等字眼，竟已相當熟悉，令人感到心疼不已；反之，卻也深感生長在台灣的孩子們是多麼的幸福和無憂無慮，真的應該好好珍惜及把握眼前的一切。

有關女性與兒童的保險保障，在小花平台保險和理財專欄已有多篇幅深入報導和介紹，就像前幾周的《專題報導》：「男女薪資不平等？不要緊～女人理財要趁早，讓自己幸福！」一文，從保險和理財角度切入，根據不同年齡層、不同生活狀態的女性，提出不同的保險和理財規劃建議。

其實，在規劃個人保險保障時，重點掌握的思考邏輯大致相同：從「先求有、再求好」需求著手，再依照不同階段的保險需求，規劃最佳保障內容，這樣才能適時發揮保險保護傘的功能；舉例來說，口袋不深的年輕、單身小資族，不妨先從定期壽險、意外險及實支實付型醫療險等基礎保障著手分散意外身故及意外醫療的風險，等到未來收入增加後，再進一步布局退休前理財規劃及資產配置。