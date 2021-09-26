受到這次疫情的影響，改變了許多人原有的日常生活習慣和節奏，就連個人投保傾向的偏好也有明顯的不同。

根據保險公司統計，有愈來愈多的家庭支柱者或是同時需要顧老又育幼的三明治族群，除了搶買近來最夯的防疫險和疫苗險外，比較值得觀察的是，民眾對於「保險金信託」的詢問度短時間內增加了不少……；不難理解這是在疫情之下，民眾自我防護意識的提升，紛紛看好信託具有「專款專用」性質，可以有效確保受益人的生活真正受到保險金的「照顧」，不會輕易被有心人士利用作文章，讓信託確實發揮其原有的保障及照護功能。

另一方面，有保險業者並認為，在今天高風險時代下，信託可望成為民眾優先考量的財務管理工具。

所謂的「保險金信託」是指由委託人（即保險受益人）與受託人簽訂信託契約，約定當保險事故發生時，保險公司將信託財產（理賠金）交付予受託人，而受託人依信託契約管理、運用信託財產，並依約定方式將信託財產分配給保險受益人，務求讓信託財產專款專用；從另一個角度來看，「保險金信託」就像是在保險外層再加上一層保險「讓保險更加安全也更有保障！」

關於信託，以往被認為是與有錢人才扯得上關係的一種財產管理制度，甚至被視為「有錢人的專利」，絕大多數有錢人習慣將財產交付信託，以免身後發生子女爭產的問題！舉例來說，港星梅艷芳在過世前，因為擔心自己的龐大遺產會被有心人士騙走，於是將個人財產交付受託人（銀行）管理運用，並由銀行每個月撥給她的家人一筆錢，主要為照顧年邁的老母親讓其衣食無虞。

不過，時移世易，今天將財產信託已不再是有錢人的專利，所有民眾都可以信託財產，讓財產依照個人意願照顧自己或是家人。

適逢疫情期間，不少銀行推出線上即可辦理「保險金信託」相關業務，只需3個步驟：其一申請人先在銀行官網的信託線上申請頁面上填寫個人資料（包括：姓名、聯絡電話、通訊地址等）；其二等到銀行端收到申請人相關個人資料後，即會主動連結申請人並提供信託契約審閱；其三在申請人備妥雙證件及印章後，即可自行前往鄰近的銀行分行進行簽約並開戶，這樣整個信託契約流程就算完成了。