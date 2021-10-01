有「基金界李大仁」之稱的統一投信前經理人張繼聖，任職期間負責操盤「統一大滿貫」等基金，卻藉職務之便涉嫌從中以私人資金提前進場，2年多獲利至少3000萬元；另名曾負責代操勞動基金的前經理人孫民承，也以相同手法獲利逾5000萬元，台北地院裁定將2人羈押禁見。

檢調獲報，張繼聖任職統一投信經理人期間，負責操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」，以及「統一強漢基金」。另外，政府的「公務人員退休撫卹基金」、「勞工退休基金」也委託統一投信代操，過去曾由孫民承負責。

張繼聖、孫民承因職務關係，明確知悉手上負責的基金將部署在哪些股票，竟事先以私人資金提前進場，待基金完成部署、相關股票上漲後，再賣掉私人持股套利，自2017年至2019年間，張、孫分別獲利3000萬、5000萬，涉犯《證券投資信託及顧問法》特別背信罪。

台北地檢署對涉案的張繼聖，孫民承，謝登鴻聲押，台北地方法院認為，3人涉犯特別背信罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯證人之虞，准許羈押禁見。