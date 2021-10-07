台南市發展太陽能光電備受阻礙，繼學甲區蘆竹溝光電案爭議不斷，鹽水區有光電業者受環保流氓恐嚇長達1個月，付20萬元還不罷休，台南地檢署檢察官郭書鳴指揮警方5日收網，逮獲謝姓嫌犯，落網的他竟辯稱，是「隨機在網路找廠商打電話恐嚇」。

台南市是全台光電產業發展重鎮，政府近年尋找廠商投資，政策推動卻屢受阻礙，學甲區有蘆竹溝爭議案，鹽水區也出現施作廠商遭環保流氓恐嚇。

一家科技公司董事長與經理9月份陸續接獲環保流氓電話威脅，恐嚇業者「給錢就幫忙處理地方上事務，不然發生什麼事不敢保證」，恐嚇電話長達1個月，並刻意寄送手槍照片令被害人心生恐懼。

綠能廠商接獲恐嚇，一開始先向警方詢問解決方法，卻在不知警方何時破案，擔心持續受威脅情況下，乾脆匯出20萬希望擺平事端。不料嫌犯食髓知味，仍未停止恐嚇。

檢警著手蒐證偵辦，近日逮獲45歲謝姓嫌犯，他落網時竟隨口辯稱「從網路搜尋一大串廠商，隨機打電話恐嚇」，檢方訊問後認為，謝嫌犯恐嚇取財罪犯嫌重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台南地檢署強調偵辦環保流氓決心，太陽能光電是政府推動能源轉型重要一環，有確保合法廠商順利施作必要，檢方設專線電話受理（06-2959839），提醒廠商或民眾受不當脅迫，可撥打專線檢舉。