台股持續修正，外資今天再賣超台股238億元，外資連日的賣超匯出也加大新台幣貶值壓力，台北外匯經紀公司今下午盤新台幣匯價壓低到27.98元，「28」字頭呼之欲出。

相較於去年新台幣走升，今年下半年央行應不必再備大筆銀彈阻升。央行去年全年為了阻升新台幣淨買匯391億美元，今年上半年也淨買匯87億美元。

外資賣超不手軟，讓台股測前低的壓力備增，市場關心台股的波段底部為何？群益創新科技基金經理人黃俊斌今天指出，先看PC供應鏈庫存去化時間，市場估約1~2季左右，台股止跌區先看15800~16000附近。

美元指數近期持續維持在高點，而外資連日大賣台股逾千億元，匯出的壓力加速新台幣貶值。央行外匯局分析，美國可能在10月縮減購債，升息時點提前，10年期公債殖利率上揚都支撐美元走升，再加上國際金融市場動盪較多，也使美元相對強勢。在貨幣變動方面，9月美元指數走強，升值近1.13%，今年以來美元指數則是升值4.44%。