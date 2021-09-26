台中國際動畫影展暖場活動，闖關遊戲體驗動畫創作原理。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2021台中國際動畫影展」選片指南及戶外放映活動25日在台中市文心森林公園及圓滿戶外劇場舉行，規畫12項動畫闖關遊戲任務，讓民眾了解各式動畫創作原理。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，在新聞局及影視發展基金會共同推動下，台中國際動畫影展開幕前暖場活動正式登場，主辦單位及策展團隊在嚴守防疫規範下，給市民朋友最豐富的活動內容，「動畫嘉年華」闖關遊戲包括手作沙動畫及各項動畫體驗活動，除讓參與民眾透過趣味方式了解動畫創作原理，闖關完成還可獲得影展限量週邊好禮。

圓滿戶外劇場特別放映迪士尼1994年經典動畫電影《獅子王》，並邀請專業舞團重現《獅子王》經典歌舞場景，與市民朋友一同回味經典電影，更邀請金鐘獎最佳動畫《Food超人》帶來精彩「防疫舞」表演。

兒童動畫繪本《蓋比泰勒》（Cabbage and Tyler）為台中特別製作的動畫短片也在活動中首映，讓大家認識更多台中美麗景點，雖受疫情影響，觀影須採梅花座，但現場氣氛熱絡，帶給民眾美好回憶。

新聞局指出，「2021台中國際動畫影展」深受大小朋友喜愛的「寶貝小宇宙」主題，今年也邀請知名沙動畫藝術家邱禹鳳擔任客座策展，規劃「家庭爆米花」及「友愛暖心趴」兩大親子單元，選映24部富有教育意義、適合孩童觀看的獲獎動畫。

影展競賽單元亦邀請小朋友加入「小小評審團」行列，由老師帶領小朋友票選「2021最佳兒童短片獎」，活動免費參加並採線上報名，名額有限。