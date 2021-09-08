新竹市長林智堅拋出大新竹合併倡議引起台熱議，林智堅昨日更前往台北爭取府院黨的支持，8日上午在市府再召開記者會，否認竹竹合併是為選舉鋪路，言談中更多次強調與新竹縣長楊文科有高度共識，縣市應分進合擊尋求更多支持，早日促成縣市合併升格直轄市，「先開始發動、早一點完成」，讓竹科在新竹發揮戰略城市的地位。

林智堅一連3天在市府臨即召開記者會，針對竹竹苗合併議題發表看法，他認為提出倡議之後回響熱烈，原因是新竹縣市有著共同生活圈，大家都有高度共識，甚至楊文科在周二就發表支持並希望透過修法縣市合併升格直轄市。林智堅認為竹竹合併可由新竹先行，其他有意願的縣市也可向中央提出合併。

在提出大新竹合併倡議後，傳出林智堅7日也北上爭取府院黨支持，他坦承確有拜訪，尤其是民進黨團總召柯建銘，林智堅表示，柯總召也是新竹人，也提到大新竹合併必要性，並對他的倡議表示支持。林智堅轉述柯建銘提的兩件重點，包括大新竹發展升格直轄市後，城市發展的建設規畫有一致性，但柯建銘也認為合併後若打選戰，對民進黨不一定有利，但站在新竹縣市民眾最大福祉上，升格直轄市是他們努力的方向。

至於外界認為升格直轄市後，北部有4個直轄市相連，是否太過氾濫？林智堅則認為無論是財劃法、國土規劃法，在提出倡議後，有了更多的討論，縣市上也有高度共識，應該分進合擊尋求更多支持，早日促成縣市合併升格直轄市，先開始發動早一點完成，面對未來課題。

面對2022選戰，在此時間點大談縣市合併升格說，民眾質疑合併這招是給兩屆期滿的林智堅有機會再選。林智堅也表示沒有所謂量身製作、因人設事，他認為只要符合資格、想要為城市服務，每一個人都有機會參選。林智堅強調，提出倡議是有感而發，他上任近7年時間，發現因為縣市分家後，在跨縣市議題上行政效率慢，在楊文科率先提出透過修法降低門檻線是讓竹竹合併升格，雙方想法一致，自己才會積極到中央向相關人士請益請託，尋求支持，關鍵在如何得到大家支持並順利修法。

至於苗栗縣是否一起併入竹竹？林智堅表示苗栗縣幅員廣闊，過去台中市升格時，苗栗縣當時沒有合併的意願，但就區域共同生活圈，北苗的竹南、頭份與新竹緊鄰有互動，除此之外跟新竹生活圈就沒有緊密關聯，但關鍵還是在於苗縣市政府態度以及地方人士、居民的意願。另外林智堅也提到，彰化125萬人口是否同樣也面臨升格問題，若王惠美縣長認為縣民有意願，也可向中央提出爭取。