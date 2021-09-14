針對「竹竹併」只限頭份竹南等精華區，要將苗栗切割成2塊，苗栗縣議長鍾東錦大批這是個「假議題」，苗栗縣政府及議會絕不會同意通過，站在總統的高度上也應不會同意這種說法，鍾東錦直指林智堅是民進黨明日之星，能力強，執政黨有許多位置可以讓他繼續歷練發展，他不懂為何林智堅要拘泥在這個假議題上，會被人笑，苗栗鄉親不可能會同意的。

鍾東錦指出，「竹竹併」只限於頭份竹南，就像買豬肉都只挑精肉，其它次等肉都不要，這是違背人性，違反區域發展治理原則，合併第1關就需要苗栗縣政府及縣議會的同意，這是不可能通過的。這是違反苗栗地方歷史文化的發展，鄉親不會同意。

鍾東錦說，只併頭份竹南，是做不到事，以總統的高度，應該也不會同意，林智堅在新竹市任內表現很好，政績不錯，為何要一直拘泥在這個假議題上？林智堅是民進黨未來之星，可以安排進入任何一個部會去歷練發揮，讓竹竹併有更多討論及配套後，林智堅可以再回來選大新竹市長，他不懂林智堅為何要急著推動這件事。

鍾東錦強調，如果執政黨要硬幹，苗栗鄉親不會同意，如果執政黨如此操作，只會讓窮困鄉村更窮困，這是違背人性，成功率很小，這不是1個人說了算，他勸林智堅不要再鑽牛角尖了。