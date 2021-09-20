新冠疫情讓弱勢家庭和社福機構受到的捐助大幅減少，蔡衍明愛心基金會在中秋節前，對新竹縣300戶弱勢家庭，每戶贈給5千元紅包和愛心物資，縣長楊文科則向喜憨兒新竹烘焙工場和香園紀念教養院香園烘焙坊，訂購中秋月餅禮盒送給28家社福機構，以實際行動關懷弱勢。

楊文科表示，蔡衍明愛心基金會自2009年每逢三節辦理關懷幫助弱勢家庭到今年中秋節，12年來已捐贈超過3118萬元，照顧新竹縣6710戶次的弱勢家庭，可以說是協助推動竹縣社會福利關懷的堅強後盾。

在中秋節受助對象中，住在新豐的1名單親媽媽，獨自撫養4名未成年子女，因1個女兒是重度智障，讓她目前無法外出工作，一家人擠在約10坪大小屋生活，社會處長李國祿日前會同蔡衍明愛心基金會人員進行關懷慰問，並致贈紅包5千元及關懷物資，讓一家人感受社會溫暖。

受到疫情影響，許多社福機構因應防疫，減少住民返家或親屬探視的機會，縣長楊文科特別向喜憨兒新竹烘焙工場和香園紀念教養院香園烘焙坊，共訂購131盒中秋月餅，分送給縣內5家身障福利機構、19家老人福利機構及4家兒少福利機構，向住民祝福中秋佳節快樂。

李國祿表示，每年中秋節前，喜憨兒和香園紀念教養院香園的庇護工場，都會帶領身障者製作中秋月餅禮盒，參與烘培、禮盒組裝及包裝出貨，增加及訓練身障者工作機會與技能。

身障者同時能夠靠自己的能力，賺取薪資或獎勵金，每份禮盒都是身障者用心及努力的成果，縣長楊文科以實際行動訂購，給身障者支持與鼓勵。