民進黨立法院黨團總召柯建銘7日表示，考量新竹縣、市未來的整體發展，應該要合併升格，甚至認為，若從政治來考慮，沒有人說得準這對誰有利。常在臉書評論時事的藥師林士峰認為，若新竹縣市合併升格對民進黨不見得得利，但他們還是硬要背負著罵名「因人設事」，仍要動員修法合併，他想來想去，只有一個深層的意義，他們就是不希望第三勢力在2022年之後，還有一個根據地發展政治版圖。

藥師林士峰18日在臉書貼文指出，新竹縣市合併的修法，確實如柯建銘總召所言，民進黨確實未必是得利方，但是以現在民進黨在立法院單獨過半的格局，沒有民進黨的支持，修法根本很難有過關的機會。林士峰卻認為，為什麼民進黨贊成竹竹合，就是因為還有贏的機會，那為什麼反對竹竹苗合，就是因為敗選機率高。

林士峰表示，為什麼即使民進黨不見得得利，還是硬要背負著罵名「因人設事」，仍要動員修法合併。他想來想去，只有一個深層的意義，就是不希望第三勢力在2022年之後，還有一個根據地能夠發展政治版圖。根據2020年立委的選情，新竹市區幾乎是第三勢力唯一有機會拿下縣市長的地區。一旦新竹縣市合併，新竹縣就稀釋了第三勢力勝算的機會。

林士峰認為，最不想國民黨倒掉的政黨，大概就是民進黨了，有那麼好的政治提款機能不留嗎？另外，大家看看這一年來民進黨對誰的砲火最猛？他們不就是覺得台北市長柯文哲所屬的民眾黨是未來的威脅，想趁他們勢力還小的時候拔掉，未來才不需要花太多的力氣做政治攻防。