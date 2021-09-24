前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

在中國大陸9月16日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」後，行政院政委鄧振中23日宣布，台灣以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）名稱也申請加入CPTPP」。對此，前民進黨立委郭正亮推測，「我們以為拜登當選美國有可能回來CPTPP，結果沒等到！」中國大陸突然做這個決定，也在意料之外！

前民進黨立委郭正亮24日在《新聞大白話》節目中表示，林濁水講的是大白話，台灣有些項目確實準備在開放中，可是坦白說，還沒有到跟各國談最核心條件的時刻，尤其萬沒想到中國大陸真的提出申請文件。事實上中國大陸在去年11月就已經表態要參加，台灣以為只是喊喊而已，這是國安單位情報判斷有問題。

郭正亮進一步說，據他瞭解，這兩天經濟部是忙得東倒西歪，因為急著要遞件，必然要面臨11個國家趁機咬一口，絕對不是只有日本福島周邊食品，越南會要求農產品，聽說汽車整車出口，日本也會來要。還有重機電、電線電纜、食品加工、大型家電，很多都會趁機咬一口！

郭正亮直言，這個談判，明明有機會更早提出正式申請，為什麼會拖到現在？因為日本去年11月就提醒台灣了，謝長廷也提醒政府，中國大陸很可能會對日本福島周邊食品讓步，台灣要小心。日本也早就跟台灣透露，他們是今年的輪值主席，願意幫台灣。結果台灣拖到9月22日才提出申請，前面9個月在幹嘛？

郭正亮強調，重點是不敢面對衝擊，譬如福島議題，因為前一陣子公投剛結束，去年11月30日才兩年到期，這個議題很爭議，要不要面對？很現實！還有農產品開放，要面對農民；工業製品要降稅，當然會衝擊既有產業。可是並沒有把這當成戰略高度的決策，這些本來就要面對，不然要成為亞洲孤兒嗎？

「我真的覺得這個決策太慢了！慢到陷於被動」郭正亮深入分析指出，因為中國大陸就是比台灣早6天，目前11個國家很可能會有7個國家支持中國大陸，日本、澳洲、加拿大、墨西哥比較有可能支持台灣，但這就形成拉鋸的局面，所以台灣真的是要加快腳步。

他也披露，CPTPP的11個既有會員加起來GDP總額才13兆美元，中國大陸就16兆美元，所以有很大的市場談判空間，談判籌碼比台灣多，所以台灣不能掉在中國大陸後面參加，結果這個惡夢竟然成真！「我在猜可能有一個原因，因為我們以為拜登當選美國有可能回來CPTPP，結果沒等到！」因為TPP當初是歐巴馬提的，所以以為拜登在今年2月1日就職之後會回來，「我們在等他，但沒等到」，中國大陸突然做這個決定，也在意料之外！