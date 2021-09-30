日本自民黨新任總裁昨日出爐，由岸田文雄勝出，預料也將成為新任日本首相。綠委郭國文今日表示，就「台日關係」的部分，實質交往上將可能交由前日本首相安倍晉三來進行，而安倍晉三跟麻生太郎將持續主導日本政局，與岸田文雄充分配合。

郭國文指出，日本自民黨總裁選舉結果，岸田文雄在第一輪投票中獲得256票，以1票之差勝過255票的河野太郎；第二輪投票中，再以257票勝過河野太郎所獲得的170票。

郭國文說，許多人對岸田文雄的出線有感到意外，但事實上，按照自民黨的選舉規則，重演2012年的選舉結果是可預期之中。

郭國文表示，安倍晉三與石破茂在2012年參選時，也是以第2輪來決勝負，只是這次更驚險，在第1輪的投票中，岸田僅以1票之差贏過河野，這1票奠基了岸田在黨內的領導基礎。

郭國文指出，在第2輪的投票中，岸田大勝河野87票之多，顯見岸田文雄在自民黨黨內的支持基礎相當高。至於岸田與安倍的合作狀況，雙方在政治關係上一向非常良好，黨內幹事長一職於今日應該會有明確結果。

郭國文說，黨內人事確定後，接著就要全力投注在眾議院的改選，明年7月將會再度面臨參議院一半人數的改選。而經過2次改選後，以自民黨目前聲勢來看，參、眾議院獲勝機會都很大，因此自民黨在短期內都會是日本的執政黨，也意味著岸田文雄將會是日本長期的總理。

郭國文表示，岸田文雄在總裁選舉過程中，對台灣加入CPTPP、WHA，都表正面態度，而這2項政策皆為安倍晉三的主張。在「台日關係」上，實質交往可能會交由安倍來進行，未來安倍晉三跟麻生太郎將持續主導日本政局，與岸田文雄充分配合。