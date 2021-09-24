市議員施志昌（右）24日質詢時，以「一張圖解台中購物節中獎機會」，質疑台中購物節是專為富人提供政策。（盧金足攝）

經發局長張峯源強調，加碼現金總額超過3億元，讓各行各業都受益。（盧金足攝）

台中購物節延續去年消費滿五百元，即有抽獎機會，但今年主打抽現金，加碼獎項總額逾3億元，市議員施志昌24日質詢時，以「一張圖解台中購物節中獎機會」，質疑台中購物節是專為富人提供政策。市府說，台中重磅祭出「日日抽五千現金、周周抽十萬現金、月月抽百萬現金、壓軸抽千萬好宅」，可提高民眾到台中使用振興券的誘因，協助產業振興。

施志昌分析，台中購物節抽獎總金額固定，當大家消費愈多，每五百元的期望值就會下降，如果用去年登錄發票金額90億來算，每五百元的期望值是17.5元，一般人消費能力有限，能持續墊高消費金額的都是有錢人，能抽獎的機會最多，用累計消費金額抽獎富人機率高，一般民眾機會渺茫，其他縣市雖然也有用抽獎的方式，但是基本上是綁消費券，大家手上一樣都五千元的五倍券，機率一樣，不會因為消費能力不同而有所差異。

施志昌說，一般民眾的消費可能在服飾、3C產品、餐飲跟旅遊，這些才是真正消費在基層商家、攤販，有錢人如果要持續消費，要衝高消費金額，大都花費在高單價商品、奢侈品、精品、房子、車子，無助基層商家與攤販，但這一波疫情最受衝擊就是這群基礎消費的廣大商家，卻很難從台中購物節受益。

「盧市府之前一直保密到家的振興政策，說要等五倍券政策正式公告才能講」，他不滿表示，做出的政策也只是加碼抽獎的台中購物節，不僅沒有搭上五倍券，反而將台中市民的五倍券推去外縣市消費，他建議退回重編，要求市府重新研議搶五倍券市場，照顧基層商家。

經發局表示，中央至今已追加數千億防疫與紓困特別預算，也將在10月初發放五倍振興券，台中搭配台中購物節的抽獎激勵措施，享有抽現金與合作店家折扣雙重優惠，加碼現金總額超過3億元，讓各行各業都受益。

目前六都加碼措施都有抽獎機制，台中祭出「日日抽五千現金、週週抽十萬現金、月月抽百萬現金、壓軸抽千萬好宅」，可提高民眾到台中使用振興券的誘因，協助產業振興。

針對購物節效益，經發局長張峯源強調，台中購物節去年成功爭取中央「振興三倍券」商機，締造登錄金額90億元佳績，除振興加碼相關網路討論聲量六都第一。

市府依據中華經濟研究院研究報告指出，台中購物節帶動台中在地經濟產值平均達90.14億元，創造GDP平均達33.52億元，就業支持及創造效果平均約為4702人次／年，每創造1元消費可帶動總體經濟產值達1.75至2.46元，今年預計可再創佳績。