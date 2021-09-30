台中市男子足球代表隊30日在2021年全國運動會足球賽冠亞軍賽踢走新北市，締造二連霸紀錄。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

競爭激烈的2021年全國運動會足球賽，台中市男子足球代表隊30日在冠亞軍賽對戰新北市，最終以3：1踢贏新北市，奪得冠軍殊榮，締造二連霸紀錄。

女子足球也突破上屆成績，取得第四名佳績，展現台中足球競技實力，台中代表隊在這屆全國運已累計奪下6金9銀2銅，成績亮眼。

台中男足今日冠亞軍賽對戰新北市，上半場兩隊勢均力敵，雙方僵持下，以0：0比分進入下半場；下半場開賽近20分鐘，新北市把握機會先入1球，台中隊全場將士用命，後來居上連入三球，以3：1衛冕冠軍。

運動局長李昱叡指出，市長盧秀燕積極培育及獎勵運動人才，日前於市政會議審議通過提高《台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法》全國運獎勵額度，包括全國運動會個人金牌將從原本的1萬2000元提高至2萬元、銀牌從4000元提高至1萬元、銅牌2000元提高至8000元。

此外，團體金牌獎從原先的8000元提高至1萬2000元、銀牌2000元提高至8000元、銅牌1000元提高到6000元。

李昱叡表示，台中市推動足球運動向下扎根，與中華民國足球協會合作，辦理「2021全國學童盃足球錦標賽」、「2021台灣青年足球聯賽」等活動；與中華民國校園社區運動聯盟協會合作推展「2021社區足球深耕計畫」培養U6至U10學童接觸足球運動。

運動局自去年起聘請近30名專業指導員，巡迴全市超過80所國小及幼兒園，累計讓近5000名學童參與迷你足球運動，培養學童興趣，培育足球運動人才，提振足球運動實力。