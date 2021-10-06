2021全國運動會划船賽事進入第3天，本屆賽會地主新北市延續氣勢，在6日上午的決賽當中，以女子組雙人單槳、輕量級雙人雙槳及男子組雙人雙槳橫掃3金，目前總獲4金2銅獨占鰲頭，其中男子雙人雙槳決賽新北李浩名、魏言哲更打碎南投縣好手汪明輝9連霸美夢；而台北市也不遑多讓，6日共贏得1金1銀1銅成績，累積1金2銀3銅位居第二。

男子雙人雙槳決賽，新北市派出好手李浩名、魏言哲，過去兩人都在輕量級出賽，首次參與公開組雙人雙槳賽事就展現搭配7年的絕佳默契，以6分53秒36佳績打敗挑戰9連霸的南投好手汪明輝、王浩宇。

李浩名、魏言哲預賽時以分組第一、全組第三闖進決賽，原本打算互換槳位，但受到新冠肺炎疫情影響，無法正常練習、重訓，只能在室內拉划船機，並反覆看影片學習國外戰術，最後決定保持原槳位，並在疫情趨緩後加緊腳步調整狀態，第一次挑戰公開組就摘金，讓兩人直呼：「很爽！」

划船資歷20年男子組常勝軍南投汪明輝，本次雖挑戰男子雙人雙槳9連霸失利，但他大方表示：「恭喜對手，他們實力很堅強，而我們也發揮全力了。」至於8日男子單人雙槳決賽同樣也是要挑戰9連霸，他表示全力以赴，把該做的做好。

長期投入划船運動的汪明輝，20年來不曾放棄，對於近年來硬體設備及器材不斷更新，台南及南投也陸續建設了新艇庫感到開心，但希望能將人才留住，讓更多人關注划船賽事。