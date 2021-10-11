國慶連假收假日，南投縣傳出1名香港籍的男性登山客，因獨自攀登玉山「八大秀」包括，八通關山、大水窟山、秀姑巒山等，11日凌晨3時許，該男子向警方發出求救訊號，指稱自己受傷且迷路，警消派員尋人，終於在上午9時40分，找到該名男子發現腳踝扭傷，最後引導下山就醫無大礙。

南投警方指出，香港籍的男性登山客先向南投警方報案，指稱當時所在方位在樂樂山屋附近，但因登山時不甚腳踝扭傷，突然找不到下山路徑，沒有攜帶帳篷、儲備糧食等，請求警方協助。

消防救護人員表示，先撥打該名登山客行動電話，指引該名男登山客出口方向，但仍多次回報找不到路徑出去，玉山消防分隊立刻派員上山協助脫困，最後終於找到迷路的香港籍男子。

香港籍男子下山後向警方表示，國慶連假前前向玉管處登記申請入山，攀登玉山「八大秀」，原本預計10日在樂樂山屋停留1晚，11日收假日返程，卻不慎腳踝扭傷且迷路，感謝警消人員上山引導順利下山，平安回到登山口。

據了解，「八大秀」是八通關山、大水窟山、秀姑巒山等3座百岳的簡稱，尤其八通關山沿路有許多人文歷史古蹟，加上風光明媚，吸引許多登山客前往，因88風災後曾受創，當地土質較脆弱，登山客須留意部分小徑鬆軟且滑動，提防行走滑倒危險。