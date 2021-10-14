香港出現移民潮。勞福局局長羅致光今（14日）在電台節目舉出數據反指返港人數較離港人數多。香港人口在去年上半年增加20多萬人，而過去一年有11、12萬人離開。不過他承認香港的勞動人口正在下降。

羅致光稱，去年上半年，香港人口增加20多萬，「我們香港無端端多了20多萬人，不知道回來做什麼」；即使過往12個月約有11、12萬人離開，人口還是增加。

不過，他承認香港勞工市場的人力在下降，若按年齡組別劃分人口，60-64歲的人是最多的。