逐漸進入旺季，加上中國大陸「能耗雙控」激勵價格上漲，國內水泥雙雄台泥(1101)、亞泥(1102)9月營收在大陸市場貢獻度回升下漸回溫。台泥9月營收95.97億元，年增6.2％，也比8月成長7.1％，創下近4個月新高、亞泥9月營收78.31億元，年增7.9％，比8月成長8.9％，創今年以來單月新高。

台、亞泥認為，第四季為每年營運的高峰，雖有限電、能耗雙控，出貨量恐下滑，但在需求增加、價格提升下，預期，營運仍可維持成長。

市場指出，台泥大陸市場營業核心區域華南地區，正好是此次中國大陸實施的限電省分之一；而亞泥中國主要營業市場在華中、西南地區，受到的影響程度較低。

台泥指出，因各地區具體限制及政令發布的時程不一，能耗雙控對於台泥大陸市場具體的產銷量影響還沒辦法估算。不過，台泥先前已重申，大陸各廠會透過發貨結構優化等方式減低衝擊。

亞泥指出，亞泥中國大陸各廠中，揚州廠9月底、10月初有因為能耗雙控停產一小段時間，目前已恢復生產。至於亞泥主力的銷售地區江西、湖北、四川，目前都沒有受到限電限制。

受限電影響；台、亞泥指出，下游客戶持續搶貨補庫存，水泥價格在「供緊需旺」下，從9月至今已數次調漲，這對中國大陸市場第四季的營收、獲利成長有提升動能。