「千呼萬喚始通過！」中央振興5倍券將在8日正式啟用，台中市政府編列台中購物節3.5億元追加預算，推出「天天滿額抽5千、周周抽10萬、月月抽百萬、最後抽千萬好宅」活動，經過市議會加開3天臨時會審查追加預算案，藍綠陣營在激烈推擠互嗆混戰中通過，市府將於7日舉辦台中購物節起跑記者會！

2021年台中市總預算第1次追加（減）84億755萬元，台中市議會6日進行二、三讀會。藍、綠陣營就台中購物節追加3.5億展開激烈攻防。綠營一度見現場人數不足要求清點，藍營策略聯盟展開甲級總動員，雙方在推擠及兵荒馬亂中；議長張清照機智請議事人員宣讀追加減預算完成二、三讀程序，並請市府自行刪減840萬元。

經發局指出，市府配合中央振興券的購物節活動10月10日上路，舉辦到12月9日，只要在台中市消費滿500元，就可天天抽現金5000元1000組、週週抽現金10萬元10組、月月抽100萬元1組、千萬好宅等好禮。

經發局表示，根據中華經濟研究院報告，2020台中購物節總消費金額高達90億元，帶動全國總體經濟產值效果約175.17億元，購物節每創造1元消費就可帶動2.11元產值，效果更高於主計處2019年以全產業平均推估結果做的「一般基準」1.39元。

經發局強調，2020台中購物節達成「消費支持」與「振興台中經濟」的效果，高於全台平均水準。今年度市府有信心登錄金額突破百億元，預計創造至少175億元以上的經濟產值，提升台中店家營收帶動全市產業與店家復甦。