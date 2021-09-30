為確實改善台中市台灣大道慢車道壅塞，台中市交通局繼今年初調整8條公車路線後，10月1日起將再調整5、153、155、157路共4條公車路線，透過讓原本行駛慢車道的公車，在河南路至惠中路段改駛公車專用道或其他道路，減少公車與汽機車爭道的情況，也讓慢車道更順暢。

交通局長葉昭甫表示，交通局透過分流措施紓解台灣大道慢車道的壅塞情況，主要規畫是將原本行駛慢車道的部分公車引導至公車專用道，包括48、73、77、151、152、323、324、325路等共8條路線今年初已做調整，從民權路到工業區一路間改行駛專用道，已降低慢車道公車班次達61％。

葉昭甫強調，經數月來的觀察，此分流措施確實達到提升慢車道行車效率，同時也可提升公車行駛效率，尖峰時段每輛公車可節省5至15分鐘，有鑑於此，交通局再與公車業者及地方溝通，決定10月起再調整河南路至惠中路段的慢車道公車路線。

葉昭甫指出，河南路至惠中路的台灣大道路段堪稱台中市精華地段，該處鄰近高速公路且有百貨公司，透過公車改駛的方式可降低與汽機車爭道情況，目前規畫5路公車從惠來路轉市政北五路、再右轉惠中路接回原路線；153路公車則從河南路改駛公車專用道、到惠中路後再切回慢車道並接原路線。

155路公車在台灣大道右轉河南路後左轉至市政北七路、之後右轉惠中路接回原路線；157路公車則於河南路口改行駛台灣大道公車專用道後、於惠中路再轉回慢車道行駛原路線。