傳動系統元件大廠上銀科技持續接獲半導體、大陸5G基礎建設及電池設備訂單，電動車及工具機產業需求也很不錯，晶圓機器人訂單爆滿，今(6)日公布，9月合併營收25.0億元、前九月合併營收205.70億元，雙雙創同期次高。

上銀大型滾珠螺桿及線性滑軌訂單能見度仍維持半年以上，滾柱型螺桿訂單能見度仍有5個月以上，接獲歐洲轉造型滾珠螺桿訂單，目前訂單能見度達4.5個月，中小型線性滑軌及滾珠螺桿訂單能見度至少3.5～4個月，其中研磨級滾珠螺桿訂單持續增加，整體訂單金額不減反增，晶圓機器人今年訂單爆滿。

上銀9月合併營收25.0億元，年成長24.31％；前九月合併營收205.70億元，年增幅36.08％，雙雙締造同期次高。上銀表示，大陸蘇州廠配合當地政府實施限電措施，9月27日起連續4天與十一長假調班休假，有些產品上銀可機動調整由台灣出貨給大陸經銷商及蘇州廠，受限電影響有限。