中鋼9月合併營收達到419.81億元 創歷史單月新高 09:502021/10/12 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）9月合併營收達到419.81億元、月增1％、年增60.68％，創單月新高，累計合併營收達到3388.47億元、年增49.16％。 外資9月大舉加碼陸國債 重磅藥物銷量放大 美時前九月營收近百億元 年成長近3成 #中鋼 #合併營收達 #創歷 #單月新高 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》沛波9月營收年增16.27％ 新產能挹注Q4營運 08:032021/10/12 財經 微星 9月營收續創新猷 04:102021/10/12 財經要聞 《觀光股》晶華搶五倍券商機 Q4營運動能看旺 08:032021/10/12 財經 《電子商務》數字9月、Q3營收齊創高 09:452021/10/12 財經 是方新IDC中心 最快後年啟用 04:102021/10/12 證券．權證 鋼價上揚 不銹鋼族群歡呼 04:102021/10/12 證券．權證 輪胎營收大跌 去美化成關鍵 04:102021/10/12 財經焦點 邑錡9月業績 寫五年同期高 04:102021/10/12 證券．權證 《電子通路》高階應用出貨穩定成長 安馳Q3、前3季營收奔高 09:452021/10/12 財經 亞德客氣立 前三季營收靚 04:102021/10/12 財經要聞 《半導體》敦泰9營收穩高檔 Q4轉趨保守 09:112021/10/12 財經 財經熱門新聞 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 高雄屋齡60年老透天 508萬買不買？網見地點瘋喊：便宜死了 - 財經 車用晶片本季出貨看增 IC設計、二極體廠同樂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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