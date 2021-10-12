中鋼（2002）9月合併營收達到419.81億元、月增1％、年增60.68％，創單月新高，累計合併營收達到3388.47億元、年增49.16％。

外資9月大舉加碼陸國債
重磅藥物銷量放大 美時前九月營收近百億元 年成長近3成
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