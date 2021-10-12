麗清（3346）自結，9月合併營收5.47億元，月增39.74％、年增20.49％，改寫歷史單月營收次高；累計前九月合併營收40.24億元，年增36.05％，累計前三季營收續創歷年同期新高記錄。

麗清表示，雖車用晶片短缺現象仍尚未樂觀，然隨著汽車傳統產業暑休結束，主要客戶拉貨動能穩健回升，創造麗清上海廠與東莞廠兩個生產基地的產能稼動率站穩一定的水準，再加上前兩個月新車款訂單遞延一次認列於9月，挹注麗清9月營收較8月大增39.74％，年增20.49％。

麗清進一步指出，全球品牌車廠快速朝向電動化及節能減碳方向發展，車燈功能亦愈趨複雜，帶動品牌車廠將新車應用LED車燈滲透率提升，尤其在LED車頭燈、車尾燈方面，運用LED特性結合電子設計成多樣化功能之需求持續增加，創造了麗清目前接單狀況持續滿載至明年，目前公司產品應用在電動車車款已超過60組，隨著客戶需求提升，將有助於麗清LED車頭燈營收比重從目前的25％持續向上攀升，LED車尾燈業績持續增加，也推進麗清LED車燈模組在電動車車款的滲透率。

展望2021年第四季，麗清維持審慎樂觀看法。看好全球LED車燈滲透率提升，將有助於麗清持續擴大旗下LED車燈模組於全球新車銷售市場的占有率表現，並在第四季傳統汽車產業旺季，主要客戶隨著車用晶片短缺逐步緩解的驅動力，積極回補庫存的拉貨力道強勁拉升，將有機會創造麗清第四季營運保持良好表現。再者，麗清目前主要客戶也已涵蓋華域視覺科技、小糸車燈、三立車燈、海拉車燈等知名LED車燈一階供應商，今年更切入新客戶馬瑞利，隨著產品滲透率提升及客戶版圖之擴展，將助力公司營運長期成長動能。