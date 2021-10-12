鑄件大廠永冠-KY來自風電、產業機械及注塑機客戶訂單能見度看到明年第一季，大陸江蘇鋼銳、上海鑄一及浙江寧波永祥三座工廠，配合大陸限電措施，9月底停工3～4天，致使第三季實際出貨49531噸，挑戰5萬噸目標功敗垂成，9月及第三季出貨及合併營收都比去年衰退，前三季出貨及合併營收仍雙雙創同期新高。

永冠9月出貨噸數16573噸，月增0.69％、年減6.16％；9月合併營收7.66億元，月增2.54％，年減7.86％。第三季出貨噸數49531噸，季減1.82％、年減5.42％；第三季合併營收22.70億元，季增1.60％、年減6.59％。 永冠前三季出貨噸數145604噸，年增18.45％；前三季合併營收攀升至66.51億元，年增幅 16.76％，雙雙改寫同期新高。前三季再生能源類、注塑機及產業機械營收分別是33.06億元、15.45億元及18.0億元。

永冠表示，考量到中國大陸十．一長假因素，工作天數減少，對10月出貨量會有少量影響。永冠客戶訂單持續保持正常水位，現階段無法確定中國大陸政府是否會在10月宣告新限電政策，現在無法評估所受影響。