乾杯集團宣布加入五倍券戰局，旗下七大餐飲品牌，包含乾杯燒肉居酒屋、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45，共計30間分店，持紙本振興券內用消費滿2000元即贈「乾杯千元現金抵用券」，滿4000元贈2張，同步推出「乾杯燒肉居酒屋」多款新菜，雙誘因搶攻五倍券商機。

響應政府拚經濟，去(109)年政府推出「振興三倍券」，乾杯集團祭出消費滿2000元贈千元乾杯振興券活動，受到民眾熱烈迴響，全集團餐飲品牌收到超過1千萬元振興三倍券使用，並發出近5百萬元乾杯振興券。看好今年振興5倍券刺激消費，乾杯集團再次推出「振興贈千元」加碼活動與新菜色搶攻五倍券商機，有望帶動1成業績。

乾杯表示，使用「乾杯千元現金抵用券」需至「Kanpai Go！Club」LINE官方帳號加入會員，輸入「乾杯千元現金抵用券」上的序號即可領取4張面額250元的電子現金抵用券，方可做消費折抵使用，內用消費不限低消門檻可折抵1張250元電子現金抵用券，消費滿4000元可使用2張，消費滿6000元可使用3張，消費滿8000元可使用4張，單筆消費最高使用4張，折抵上限1000元，使用期限至12月31日。

乾杯表示，消費金額還可累積「Kanpai Go！Club」會員Kanpai Point點數，每1點等同於1元，可累積兌換餐點或做現金折抵，吃越吃、優惠享越多。「乾杯千元現金抵用券」不記名，亦可轉贈給親朋好友使用。