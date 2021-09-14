蔡英文今天視察「新竹市華德福實驗學校幼兒園」，聽取新竹市長林智堅簡報「打造孩子的知識遊樂地」。總統府提供

蔡英文今天視察「新竹市華德福實驗學校幼兒園」，並瞭解華德福幼兒園興建過程、教育理念及建築設計。總統府提供

新竹市長林智堅倡議縣市合併成「大新竹市」，蔡英文總統今天表示，這是攸關國家整體規劃的重大議題，除了需要考慮民意反應之外，在法制面的配套措施及其他因素的考量，都必須有審慎嚴謹的討論。

蔡英文今天視察「新竹市華德福實驗學校幼兒園」，聽取新竹市長林智堅簡報「打造孩子的知識遊樂地」，並瞭解華德福幼兒園興建過程、教育理念及建築設計等。

蔡英文致詞時表示，「0到6歲，國家跟你一起養」是非常重要的國家政策，國家可以提供經費、提供很多行政及政策上的協助，但真正要教導與照顧小朋友的是地方政府與學校。

她說，在「0到6歲，國家跟你一起養」政策裡，計畫將公立或非營利幼兒園增加3000班，就是所謂的公共化幼兒園；到現在為止已經增加了2134班，接下來還需要持續努力。

蔡英文指出，公共化及準公共化幼兒園政策體現很重要的政策目標，就是平價、優質幼兒教育的普及，不讓年輕的父母有太大的負擔，同時提供孩子最好的教養環境，這是政府政策的目的。

她強調，中央政府持續挹注對幼兒教養及照顧的預算，也是有史以來最大幅的增加，預計到2024年前，政府每年會挹注不低於1000億元在該政策上。政府也持續地降低就讀幼兒園的負擔，今年8月開始，幼兒園每月繳費上限已經減少1000元，明年8月還會再增加補助。

但這並不表示幼兒園的收入會減少，蔡英文解釋，因為幼兒園所需要的經費，政府會在背後給予支持，讓父母可以減輕負擔，「這是整個政策的目標」。政策成功與否除了需要政府有決心，拿出預算、資源及政策來支持，更重要的就在地方政府跟學校。

她認為，從公共政策上，政府針對「3000班」數字目標加以管考，但是這個數字背後的教育品質如何，或者是否為兒童成長的過程帶來美好的記憶，「那才是真正教育的目標」。不同典範的出現可以讓其他的縣市及幼兒園參考，她也非常期待新竹市可以在全國典範級教育城市的設定上，有更多的好成績。

蔡英文指出，新竹在臺灣未來產業中，確實是一個非常具有戰略意義的地方，如果這裡的小朋友可以快樂地成長，將來他們都是產業界或科技發展上最重要的人才來源。

她提到，近來大家在討論「大新竹合併」的議題，希望透過合併促進區域發展。這是攸關國家整體規劃的重大議題，除了需要考慮民意反應之外，在法制面的配套措施及其他因素的考量，都必須有審慎嚴謹的討論。她期盼大家透過參與及討論，讓政策形成的過程可以更加完整。

蔡英文期盼未來中央及地方對於像是幼兒園政策或各項施政，都能有更多的合作交流，一起讓整個國家在各領域都持續地往前走。