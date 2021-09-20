國民黨主席選舉政見發表會桃園場20日登場，針對大陸禁止輸入台灣蓮霧與釋迦，4位候選人在會前都提出看法，朱立倫說，台灣水果沒有問題，真正有問題的是兩岸關係，兩岸關係搞抗中反中保台，導致農產品輸出及經貿關係不正常，國民黨要扮演好在野黨角色，一方面監督執政台，另一方面開啟平台要幫農民解決這些問題。

現任黨主席江啟臣則說，如果這是政治因素不該由農民來承擔，國民黨執政時期兩岸曾簽屬農產品相關檢疫協議，應該要成立機制溝通平台，他也說，相信台灣農產品沒問題，政治因素民進黨執政阻礙農產品交易與貿易進出口，所以國民黨要回歸兩岸共識，要讓貨出的去。

卓伯源則說，現在就是要吃蓮霧、吃釋迦、挺農民、挺台灣，看到大陸用品質有疑慮理由，這是2月26日禁止台灣鳳梨進口後又一個翻版，傷害台灣無辜農民非常痛心與不捨，他呼籲大陸政府不要中了民進黨以獨養貪的劇本圈套，禁止台灣農產出口傷害的是台灣民眾與台灣農民，這樣只是幫助民進黨。

張亞中表示，這代表蔡政府行政能力實在不行，農業糾紛會有，但政府有沒有解決問題機制更重要，蔡英文不要九二共識，兩岸沒有對談的機制，從這方面可以看出兩岸敵對下去很不好，要創造兩岸和平，不只是農業、觀光、經濟產業都受到很大影響，如果他當選黨主席會盡快與北京積極對話。