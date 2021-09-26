國民黨主席改選投票昨（25日）結果出爐，前新北市長朱立倫以8萬5164票贏得勝利，成為新任國民黨黨主席。對於這場選戰結果，國民黨中央選監委員張雅屏認為，整個過程有三點特性和一個共通點，並暴露國民黨真正的病：失魂、虛胖、無同理心。

對於這次國民黨主席選戰，張雅屏今（26日）在臉書發文指出，一個延宕又延期的政黨負責人選舉終於結束，他認為整個過程有三點特性和一個共通點：先說這次國民黨主席選舉共通點，就是分歧。三點特性，首先再次證實國民黨是弱團體，極度容易受媒體輿論的影響，原因主要是欠缺政黨經營必須的中心思想，所以這次選舉才會發生這麼劇烈的論述衝擊，相對的民進黨主席選舉不會有人爭執該黨的各項路線，最多只是做法的不同。

其次，張雅屏稱，「數字文化」，由黨員數和投票數來看，過去號稱百萬黨員投出50萬票，以及沒有競爭時的投票率和得票數，如2015年朱立倫參加補選時得票19萬6065票，投票率56.34%，如今37萬黨員投票率50%。到底黨員數還有甚麼意義？可見黨內充滿黨員數的迷思。

張雅屏最後點出，現任主席得票創新低，可見這個黨的幹部充滿挑剔的心態，也就是黨中央是誰，或青睞誰往往都落選，有黨產時如此，沒黨產也如此，可見不是錢的問題，是這個黨的文化。張感嘆，這三種症狀，是這個黨真正的病，失魂、虛胖、無同理心。

張雅屏強調，整體看到的就是一個到處都有分歧點的黨，這也是人們所說的不團結，打贏選舉成了最重要的論述，也形塑了以上的問題，但政黨的責任不就是為了要提供選民更好的方向與服務嗎？因政黨提供了選民有更好的選擇，這個政黨才能執政不是嗎？就如同醫院提供良好的醫療服務自然就能賺錢，而不是只是為了賺錢而存在，一個政策有方向感，推薦優秀候選人的政黨，才是正辦，他期許國民黨的新領導團隊，能看清問題所在。