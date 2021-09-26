朱立倫當選新任中國國民黨主席，國民黨中央今上午收到中共中央總書記習近平發來賀電，而朱立倫也回覆電文致謝，文中提及深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，加強交流合作。今日下午，大陸央媒新華社推播報導此事，表示朱立倫覆電習近平表示感謝。

根據新華社報導內容，「中共中央總書記習近平26日致電朱立倫，祝賀其當選中國國民黨主席，指出過去一個時期兩黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上良性互動，推動兩岸關系和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，勠力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。」

報導又指，「同日，新當選的中國國民黨主席朱立倫覆電，對習近平總書記表示感謝。他表示，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在九二共識、反對台獨基礎上，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。」

不過，新華社的這篇報導，習近平的賀電以及朱立倫覆電中各自皆指出的「台海形勢複雜嚴峻」和「兩岸形勢嚴峻」，以及朱立倫所稱「求同尊異」，皆未見於報導內文當中。