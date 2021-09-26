國民黨主席當選人朱立倫26日上午收到大陸國家主席習近平賀電，但卻被綠委王定宇等人嘲諷，「賀電回函上的110年是令和？昭和？中華民國都消失不見！」國民黨北市議員羅智強發臉書嗆，不長進的民進黨還在用4年前的爛哏，民進黨海基會2017年發函給對岸海協會連個「106」都沒有，只有月日，且還用「我方」來取代「我國」，難道蔡英文是當「方長」？

羅智強表示，不長進的民進黨還在用4年前的爛哏，4年前國民黨發賀電祝賀中共十九大，民進黨跳起來說「欸，這個賀電怎麼只有106，沒有『民國』？」被他拿民進黨海基會的函文打臉，海基會發函對岸，連個「106」都沒有，只有月日，且還用「我方」來取代「我國」，難道蔡英文是當「方長」？

羅智強說，民進黨4年前被他打到回不了嘴，沒想到4年後還是只有這1001招，蔡英文總統不會太「落漆」嗎？現在習近平發賀電恭喜朱立倫當選，民進黨又拿朱立倫回函上有無民國做文章，「民進黨，4年了，可以長進一點嗎？」

他強調，說穿了，不管有沒有賀電，民進黨都有話說，習近平這賀電如果不發，綠營就會說「你看中共也不甩國民黨，連中共都看衰國民黨」，這賀電若發，綠營又會說「你看，國民黨又在和共產黨唱和，果然是中共同路人」，塔綠班嘴裡反正吐不出象牙，國民黨也就不用太過理會。

「習近平的這封賀電，可視為兩岸和平還沒有走到絕路的橄欖枝！」羅智強說，九二共識、反台獨、親美和陸既然是國民黨一貫立場，那麼國民黨就該不畏流言的堅持下去，台灣民主、兩岸和平，人民才有好日子，這也是國民黨的光榮使命，兩岸和平加油。

根據媒體報導，2017年海基會去函海協會的內容指出，「海峽兩岸關係協會：貴方四川省阿壩州九寨溝縣昨日晚間發生規模7.0強震，已造成13人死亡、175人受傷，全縣17鄉鎮房屋受到不同程度損壞。本會謹代表我方表達關切與慰問之意，如有救災方面需要，我方願全力提供各項必要協助。至盼受災人數降至最低，災民生活儘速恢復正常，家園早日重建。為此特函請 貴會惠予轉達慰問與協助之意。耑此，順致，時祺，財團法人海峽交流基金會，8月9日。」