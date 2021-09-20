行政院長蘇貞昌17日在立法院進行3+11專案報告，遭到在野黨強力抗議未能上台，《美麗島電子報董》事長吳子嘉認為，蘇貞昌的態度有問題，這件事情不解決，民進黨2022沒辦法選舉。不過，資深媒體人謝寒冰認為，雖然明年對民進黨而言是很嚴厲的挑戰，但3+11不一定會對民進黨造成多大傷害，因為民進黨很擅長通過操作外部問題轉移焦點。

謝寒冰在中天政論節目《大新聞大報卦》中表示，明年對民進黨來講，是很嚴厲的挑戰，因為這兩年做的實在太糟糕，但在其他野黨也不要以為可以躺著選，因為在台灣講到選舉，民進黨說自己第二，沒人能稱自己第一，選舉操作非常厲害。

謝寒冰指出，衛福部長陳時中連這種X話都講得出來，他所謂的負責就是「我繼續做」，一個人厚臉皮到這樣，還能拿他怎麼辦？不要認為3+11真的會對民進黨造成非常強烈傷害，2018年的時候不是所有人都要讓民進黨倒？當時連民進黨都認為蔡英文不會連任，為何不到一年就豬羊變色，因為有很多外部因素和問題，民進黨最會操作的就是這個。

謝寒冰認為，重點是在野黨要怎麼去破解民進黨這一招，不然遇到這些事情就老是挨打，束手無策，3+11能因為蘇貞昌這樣賴皮就算了嗎？要持續攻擊，逼他們不得不出來面對，那天立院抗爭犯了一個錯誤，不該不讓蘇貞昌上台，要在質詢台上辯贏他，結果卻讓他溜走，在野黨的略要再加強，要隨時隨地準備和民進黨對決，不管是抗爭、質詢，都要想盡辦法逼民進黨不得不回應。