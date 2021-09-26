德國26日舉行國會大選，外界認為六大政黨互相撕廝殺的結果，極可能首次出現由三黨組成新聯合政府，為德國乃至歐洲政局帶來變數。

投票從台北時間26日下午2點到晚上12點進行，結束後開始公布出口民調。受疫情影響，數百萬計選民以郵寄選票方式投票。

執政16年的總理梅克爾（Angela Merkel）決定不再連任後，其所屬中間偏右的基民黨（CDU）／基社黨（CSU）執政聯盟聲勢滑落，只能穩住基本盤，民調撐在第二位。

主張環保政策的中間偏左綠黨（Green Party）本來聲勢大好，4月民調領先其他政黨，但中間偏左的社民黨（SDP）從後趕上，近幾周民調處領先地位。

選前一周各民調顯示SDP支持率約25％，執政聯盟約22％，綠黨約16％，親商界的自民黨（FDP）跟極右派另類選擇黨（AfD）支持率各自約11％，立場左派的左翼黨（Die Linke）約6％。

外界認為選情緊繃，可能出現由三個政黨組成多政黨少數聯合政府，小黨將發揮關鍵重要作用而增加影響力。

顧問公司Teneo Intelligence研究部副理尼克爾（Carsten Nickel）認為SDP或基民／基社聯盟勝選，都可能選擇跟綠黨和FDP籌組新政府。

他認為SDP也可能跟綠黨與左翼黨結盟，甚至跟基民／基社聯盟合作，但這不會是SDP首選。

可望成為新總理的SDP候選人蕭茲（Olaf Scholz）被外界視為具經驗而可被信任的人。他在梅克爾政府擔任財長與副總理，讓SDP有跟基民／基社談合作可能。

梅克爾接班人拉謝特（Armin Laschet）和領導綠黨的貝爾伯克（Annalena Baerbock）競選期間因陷入不少爭議，被視為能力一般的政治人物。像拉謝特7月到洪水災區勘災時在鏡頭前大笑，重創其個人形象。