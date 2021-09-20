PTT鄉民針對少子化議題發表意見 (翻攝PTT)

根據內政部資料顯示，2020年新生兒只有16.5萬，引發去年人口負成長。國發會分析是因近年女性教育程度提高。但網路鄉民freeclouds今日於PTT發文表示，少子化元凶是對未來沒希望，「尤其是蔡政府執政後，年輕人對未來的希望感，反而消失的越快。」民眾黨立委張其祿說，政府根本搞不清楚世代剝削的狀況。

行政院主計總處公布最新資料，去年25歲至44歲未婚率43.2％，等同適婚年齡中有301萬人未婚，創下新高。國發會認為，除了房價、薪資外，也跟女性教育程度提高，就業機會提升，觀念上認為不見得要投入婚姻有關。

freeclouds在PTT發文指出，年輕人若對未來有希望，自然有自信，也會想把希望傳給下一代。所謂的低薪、高房價、長工時，所反映的就是人民不看好台灣未來有什麼希望。

freeclouds說，台灣數十年前的經濟條件感覺沒那麼好，但是生育率高，那是因為對未來有希望。多生小孩增加生產力，會有更好的未來，這代完成不了的願望由下一代來實現，都是對未來有希望的展現。

freeclouds表示，蔡政府執政後，年輕人對未來的希望感反而消失破滅地越來越快。過去因為很多人不滿國民黨執政，把未來寄託在擅長用華麗詞藻帶給年輕人希望的蔡總統，但民進黨執政後，不論是《勞基法》修法或是房價問題上，蔡政府都選擇跟財團妥協，算是徹底讓年輕人看清。

Freeclouds指出，蔡總統執政後，也是繼續出賣年輕人，跟財團建商站在一起。現在多數年輕人的看法就是，努力再多也不如有好爸媽，社會階層不怎麼流動，薪水永遠趕不上房價跟物價漲幅，生小孩也沒能力提供更好的生活。

Freeclouds說，蔡總統在2020年連任的訴求，主打亡國感，但若國家都要亡了，年輕人對未來又會有什麼希望？雖然蔡總統連任了，但那是恐懼和亡國感的民族主義使然而已，少子化現象在蔡政府執政後，加速發生而已。

張其祿表示，中央政府對明年度總預算，有關少子化對策，共編了8百多億，成長幅度約50％。但國家一方面放任高房價、長工時等造成少子化的因素，一方面又編大筆預算想補破網，真的很諷刺。

張其祿指出，政府現在還是用老方法，發生育補助、津貼等等，都是撒大錢幹傻事。這些做法對養育子女來說，根本是杯水車薪，也代表政府根本搞不清楚世代間剝削的真實狀況。