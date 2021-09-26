冰島國會選舉部分開票結果顯示，執政的3黨聯盟預計將贏得明顯多數，但總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）的左右翼混合執政聯盟能否同意繼續共同執政仍是未知數。

法新社報導，3黨聯盟為歷經10年危機的冰島，帶來了4年的穩定。

在開出超過1/3的票數後，雅各斯多提爾所屬的左派綠色運動（Left-Green Movement）、保守的獨立黨（Independence Party）、中間偏右的進步黨（Progressive Party）在國會63席中取得41席，優於上一次的表現。

但左派綠色運動在聯盟地位看似漸不如其右翼夥伴，這讓雅各斯多提爾未來能否任總理、聯盟本身能否續存都充滿變數。

從部分開票結果來看，左派綠色運動的國會席次，會比2017年大選贏得的11席還少1席，雅各斯多提爾告訴法新社說：「我們得看執政聯盟各政黨整體表現，並看我們表現得如何。」

冰島政治版圖的樣貌，要等到今天稍晚全部票數都開完後才會浮現。

這次選舉，預料將有8個政黨能入主擁有1100年歷史的冰島國會。而四分五裂的政治版圖，讓外界更難以預測最終會由哪些政黨來籌組政府。

雅各斯多提爾說：「我知道結果很複雜，籌組新政府的難度也更高。」

最大黨看起來仍會是獨立黨。獨立黨黨魁、現任財政部長貝尼狄克遜（Bjarni Benediktsson）有可能回鍋當總理。

獨立黨席次有可能從16席增至18席。

但這次選舉的最大贏家似是立場中間偏右的進步黨，席次可望增加5席，來到13席。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100926