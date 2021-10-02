洋基牛棚投手羅艾西加。（美聯社）

紐約洋基應該換掉終結者了嗎？「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)本季出賽60場，總局數55.1局、95次三振、37次四壞保送、1.32被上壘率，幾乎都是近年最差的數據，累積30次救援成功、自責分率3.42。紐約媒體的球評馬提諾(Andy Martino)建議洋基可以尋找接棒的終結者，例如羅艾西加(Jonathan Loaisiga)。

查普曼的合約只剩2022年的1600萬美元，他最厲害是在紅人隊時期（2010-15）累積6年的自責分率為2.17，中間他去小熊拿了2016年世界大賽冠軍，返回洋基差不多也6年，自責分率平均2.73。他的三振能力依然強，但是被上壘率增加不少，主要是四壞球變多，控球能力下降的問題。

馬提諾認為查普曼仍然是個優秀的終結者，而且是左投，會有球隊願意出手，洋基不如趁著還有行情的時候將他交易。對於志在季後賽的洋基來說，查普曼雖好，只是有些不穩定，第9局派他登板無法像往常那般給人安心的感覺。

羅艾西加是右投手，2018年初次在大聯盟亮相，做為牛棚與開場投手，每一年都在進步，本季的自責分率2.21相當不錯，整體的數據比查普曼好，登板69.1局只有16次四壞保送。然而羅艾西加過去有肩膀的傷病史，是否能扛起終結者大任還需要球團高層想清楚。