休士頓太空人今年重奪美聯西區冠軍，連續5年闖進季後賽刷新隊史紀錄，但是主力游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)再過1個月就要成為自由球員。柯瑞亞說：「如果他們願意，我很樂意留下，不然我就去其他地方。決定權不在我手中，我唯一能做的只有努力在球場表現，幫助我的球隊贏球。」MLB官網記者報導，多支球隊包括底特律老虎、明尼蘇達雙城、紐約洋基、德州遊騎兵都有意爭取柯瑞亞。

柯瑞亞來自波多黎各，2012年被太空人點為選秀狀元，2015年菜鳥球季勇奪美聯新人王。2017年他首度入選明星賽，太空人該年摘下世界大賽冠軍。太空人2017年作弊案件罪證確鑿，柯瑞亞也是共犯。今年對戰紅襪的比賽，太空人球員試圖表達善意，即有紅襪球迷公然叫囂：「我才不跟作弊仔合照！」

在作弊案引來各界撻伐的時候，柯瑞亞是最堅定對抗輿論的一員，甚至在大聯盟官方宣判太空人作弊之後，柯瑞亞還想出一個自以為是的歪理：「世界大賽的暗號比較複雜，無法破解，所以太空人是光明正大地摘冠。」意思是說他們沒作弊是因為對手有防備了，這算什麼理由？

老虎隊想要柯瑞亞很合理，他們現任總教練就是前太空人的作弊教頭辛屈(A. J. Hinch)。主要是柯瑞亞真的太強了，他的勝利貢獻值（WAR）高居美聯前3，特別是游擊位置人才難得，以球團的角度不會介意柯瑞亞是個「作弊仔」。